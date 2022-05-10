Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины U-19 разгромно програла первый матч отбора к Евро
Чемпионат Европы
10 мая 2022, 21:41 | Обновлено 10 мая 2022, 21:52
406
0

Женская сборная Украины U-19 разгромно програла первый матч отбора к Евро

Подопечные Валерия Паламарчука уступили сборной Норвегии со счетом 0:5

10 мая 2022, 21:41 | Обновлено 10 мая 2022, 21:52
406
0
Женская сборная Украины U-19 разгромно програла первый матч отбора к Евро
УЕФА

10 мая в Австрии начался турнир второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А с участием молодежной женской сборной Украины. Осенью прошлого года сине-желтые заняли третье место в группе Лиги А первого раунда отбора Евро-2022 WU-19 и сохранили прописку в элитном дивизионе и шансы выйти в финальный турнир.

В декабре 2021 года состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы среди женщин в возрасте до 19 лет. По его итогам сборная Украины WU-19 попала в группу А4. Турнир в группе должен был состояться в период с 7 по 13 апреля текущего года, но был перенесен на май. 10 мая в австрийском Уэльсе сине-желтые встретились с норвежками.

Украинки пропустили уже на 9-й минуте – Тандберг после углового точно пробила головой. Вскоре могла сравнять счет Глущенко, однако после сольного прохода не попала в дальний угол. Затем снова удалось забить скандинавкам, когда на 18-й минуте Сербо попала в цель с линии штрафной.

После этого неплохой удар нанесла Глущенко, но голкипер соперниц справилась. Норвежки продолжали владеть инициативой и создавали новые опасные моменты. Украинки ответили классным ударом Глущенко головой, после которого мяч облизнул перекладину. Впрочем, к концу первого тайма скандинавки забили снова – фланговую подачу замкнула Исаксен.

Во второй половине встречи соперницы сине-желтых только увеличили преимущество. Несколько ударов парировала Боклач, тогда как на 75-й минуте с неплохой попыткой Глущенко справилась уже Паненгстуэн. К концу встречи в составе норвежской команды дубль оформила Исаксен. В добавленное арбитром время Боклач сумела парировать пенальти, но на добивание успела Финк. В итоге подопечные Валерия Паламарчука уступили – 0:5.

В следующем матче, который состоится в Бад-Вимсбах-Найдхартинге 13 мая, сборная Украины встретится с Австрией.

Квалификация Евро-2022 WU-19

Группа А4

1-й тур, 10.05.2022

  • 13:00. Украина WU-19 – Норвегия WU-19 – 0:5

Голы: Тандберг, 9, Сербо, 18, Исаксен, 42, 77, Финк, 90+3.

Нереализованный пенальти: Бреккен, 90+3.

Украина WU-19: Боклач, Левченко (Борисюк, 83), Котик, Ольхова, Котовец, Корнацкая (Довганик, 83), Талеб, Семков, Иванченко (Тян, 56), Глущенко, Грига (Мущенская, 56).

Норвегия WU-19: Паненгстуэн, Левос, Осе (Финк, 61), Лутке, Сербо (Клеч, 77), Исаксен, Бреккен, Дирдаль, Скреттинг (Йорде, 77), Кюваг (Биркелунд, 61), Тандберг (Рен, 46).

Предупреждения: Левченко, 6 – Бреккен, 90+4.

  • 19:00. Австрия WU-19 – Болгария WU-19 – 4:0

2-й тур, 13.05.2022

  • 13:00. Норвегия WU-19 – Болгария WU-19 (Вельс)
  • 19:00. Австрия WU-19 – Украина WU-19 (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

3-й тур, 16.05.2022

  • 19:00. Норвегия WU-19 – Австрия WU-19 (Вельс)
  • 19:00. Болгария WU-19 – Украина WU-19 (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

Время начала матчей – киевское.

Шесть победителей групп Лиги А по итогам второго раунда (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция) присоединились к хозяину Евро, сборной Чехии, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 9 июля. Восьмым участником соревнований станет победитель группы А4. Жеребьевка финального турнира состоится 18 мая. Также состоится переход между лигами, который будет актуален для первого раунда ЧЕ-2023 WU-19. Последние команды групп Лиги А лишатся элитной прописки.

По теме:
Украина U-19 проиграла сверстницам из Австрии, но чудом осталась в Лиге A
Женская сборная Украины U-19 вырвала ничью в поединке с Шотландией
Женская сборная Украины U-19 в отборе Евро-2022 проиграла нидерландкам
женская сборная Украины по футболу U-19 женская сборная Норвегии по футболу чемпионат Европы по футболу WU-19 Валерий Паламарчук
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»
Футбол | 10 мая 2022, 17:14 4
Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»
Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»

Директор «Шахтера» – о планах на следующий сезон

Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Киберспорт | 10 мая 2022, 10:21 0
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?

Призовой фонд 1 000 000$

ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
Бокс | 10.05.2022, 11:01
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Футбол | 10.05.2022, 20:06
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10.05.2022, 11:44
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 36
Война
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 8
Футбол
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
10.05.2022, 03:16
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
09.05.2022, 02:40
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54
Другие виды
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем