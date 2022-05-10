Женская сборная Украины U-19 разгромно програла первый матч отбора к Евро

10 мая в Австрии начался турнир второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А с участием молодежной женской сборной Украины. Осенью прошлого года сине-желтые заняли третье место в группе Лиги А первого раунда отбора Евро-2022 WU-19 и сохранили прописку в элитном дивизионе и шансы выйти в финальный турнир.

В декабре 2021 года состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы среди женщин в возрасте до 19 лет. По его итогам сборная Украины WU-19 попала в группу А4. Турнир в группе должен был состояться в период с 7 по 13 апреля текущего года, но был перенесен на май. 10 мая в австрийском Уэльсе сине-желтые встретились с норвежками.

Украинки пропустили уже на 9-й минуте – Тандберг после углового точно пробила головой. Вскоре могла сравнять счет Глущенко, однако после сольного прохода не попала в дальний угол. Затем снова удалось забить скандинавкам, когда на 18-й минуте Сербо попала в цель с линии штрафной.

После этого неплохой удар нанесла Глущенко, но голкипер соперниц справилась. Норвежки продолжали владеть инициативой и создавали новые опасные моменты. Украинки ответили классным ударом Глущенко головой, после которого мяч облизнул перекладину. Впрочем, к концу первого тайма скандинавки забили снова – фланговую подачу замкнула Исаксен.

Во второй половине встречи соперницы сине-желтых только увеличили преимущество. Несколько ударов парировала Боклач, тогда как на 75-й минуте с неплохой попыткой Глущенко справилась уже Паненгстуэн. К концу встречи в составе норвежской команды дубль оформила Исаксен. В добавленное арбитром время Боклач сумела парировать пенальти, но на добивание успела Финк. В итоге подопечные Валерия Паламарчука уступили – 0:5.

В следующем матче, который состоится в Бад-Вимсбах-Найдхартинге 13 мая, сборная Украины встретится с Австрией.

Квалификация Евро-2022 WU-19

Группа А4

1-й тур, 10.05.2022

13:00. Украина WU-19 – Норвегия WU-19 – 0:5

Голы: Тандберг, 9, Сербо, 18, Исаксен, 42, 77, Финк, 90+3.

Нереализованный пенальти: Бреккен, 90+3.

Украина WU-19: Боклач, Левченко (Борисюк, 83), Котик, Ольхова, Котовец, Корнацкая (Довганик, 83), Талеб, Семков, Иванченко (Тян, 56), Глущенко, Грига (Мущенская, 56).

Норвегия WU-19: Паненгстуэн, Левос, Осе (Финк, 61), Лутке, Сербо (Клеч, 77), Исаксен, Бреккен, Дирдаль, Скреттинг (Йорде, 77), Кюваг (Биркелунд, 61), Тандберг (Рен, 46).

Предупреждения: Левченко, 6 – Бреккен, 90+4.

19:00. Австрия WU-19 – Болгария WU-19 – 4:0

2-й тур, 13.05.2022

13:00. Норвегия WU-19 – Болгария WU-19 (Вельс)

19:00. Австрия WU-19 – Украина WU-19 (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

3-й тур, 16.05.2022

19:00. Норвегия WU-19 – Австрия WU-19 (Вельс)

19:00. Болгария WU-19 – Украина WU-19 (Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

Время начала матчей – киевское.

Шесть победителей групп Лиги А по итогам второго раунда (Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция) присоединились к хозяину Евро, сборной Чехии, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 9 июля. Восьмым участником соревнований станет победитель группы А4. Жеребьевка финального турнира состоится 18 мая. Также состоится переход между лигами, который будет актуален для первого раунда ЧЕ-2023 WU-19. Последние команды групп Лиги А лишатся элитной прописки.