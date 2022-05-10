Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?

Сборная Эквадора, финишировавшая на проходном 4-м месте в квалификации Южной Америки, может быть исключена из финального раунда ЧМ-2022.

Дело в том, что Федерация футбола Чили направила протест в Дисциплинарный комитет ФИФА, обвиняя Эквадор в нечестной игре. Суть в том, что чилийцы считают поддельными документы полузащитника эквадорцев Байрона Кастильо, который выступает за «Барселону» Гуаякиль.

Федерация футбола Чили: «Мы подали официальную жалобу из-за использования фальшивого свидетельства о рождении Байрона Кастильо, а также недостоверный его возраст и гражданство. Есть немало доказательств, что он родился не 10 ноября 1998 года в Эквадоре, а 25 июля 1995 года в колумбийском городе Тумако.

Расследования, проведенные в Эквадоре, включая юридический отчет Национального управления гражданского реестра, подтвердили наличие несоответствий в свидетельстве о рождении, предоставленном игроком. Есть основания полагать, что оно является поддельным, а на самом деле игрок является колумбийцем. Считаем, что эти факты слишком серьезны и должны быть тщательно исследованы ФИФА».

Если аннулировать результаты 8 матчей сборной Эквадора, в которых играл Кастильо, а чилийцам (которые заняли лишь 7-е место) засчитать технические победы, то за счет этих очков команда Алексиса Санчеса получит шанс попасть на чемпионате мира в Катаре.

ЧМ-2022. Квалификация. Южная Америка