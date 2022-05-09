Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинсктй набирает ход
В мужском теннисе загорелась новая суперзвезда
На прошлой неделе мужчины отыграли яркий Мастерс в Мадриде, на котором полноценно взошла новая звезда. 19-летний испанец Карлос Алькарас не просто выиграл титул, а сделал то, чего ранее не удавалось ни одному теннисисту – обыграл на грунте Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в рамках одного турнира.
Благодаря этого оглушительному успеху Алькарас поднялся на шестую позицию, обновив личное достижение в рейтинге. Финалист Александр Зверев не смог защитить прошлогодний титул, но удержался на третьей строчке. Потеряли по несколько позиций Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то первые ракетки порадовать не смогли, но есть прогресс из глубин. 18-летнему Вячеславу Белинскому дошли очки за победу на 25-тысячнике в Сплите и он поднялся на 337 позиций. Также хорошо добавил и Олег Приходько – он уже в четвертой сотне.
Украинцы в топ-1000 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Алькарас поднялся на вторую строчку, Зверев – ворвался в топ-8.
Чемпионская гонка ATP
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