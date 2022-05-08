Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Еще ни раз наша сборная не проводила сборы в горах»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский поделился впечатлениями от тренировочного процесса в Словении, где сейчас проходит подготовку национальная команда.

«Я считаю, что с каждой следующей тренировкой конкуренция за место в составе будет расти. Каждый из нас мечтает попасть в основной состав и поехать в Шотландию, чтобы выйти на чемпионат мира. Поэтому каждый футболист будет выкладываться по полной, а дальше будет определяться наш главный тренер.

Скажу, что условия у нас здесь для подготовки просто шикарные. Еще ни раз наша национальная команда не проводила сборы в горах. Только в клубе у меня были схожие условия в Австрии. Приятно просыпаться, приятно работать, свежий воздух, отличные прогулки. Есть все условия для выхода на мировое первенство.

Сейчас трудные времена и у меня все родственники в Украине, только жена с детьми за границей. Очень за них переживаю, просыпаюсь и сразу к новостям, нет ли взрывов и прилетов. С каждым днем ​​становится все страшнее, что все это не кончается.

Победа будет точно за нами, и все будет Украина. А на футбольном поле будем делать все от нас зависящее. Без удачи будет тяжело, но будем надеяться на успех и что Бог поможет нам», — сказал Виталий Буяльский.

Матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.