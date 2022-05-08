Англия08 мая 2022, 16:00 | Обновлено 08 мая 2022, 16:21
1204
1
Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 8 мая в 16:00 матч 36-го тура чемпионата Англии
08 мая 2022, 16:00 | Обновлено 08 мая 2022, 16:21
1204
1
8 мая в 16:00 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Лестер» и «Эвертон».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Лестер – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
The line-up is in for this afternoon's #PL match 📝#LeiEve pic.twitter.com/U0OsM4jSRZ— Leicester City (@LCFC) May 8, 2022
🔵 TEAM NEWS 🔵— Everton (@Everton) May 8, 2022
We are unchanged for #LEIEVE. 👊 pic.twitter.com/UK56f6fEo9
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MMA | 08 мая 2022, 11:17 0
38-летний боец потерпел тяжелейшее поражение
Футбол | 08 мая 2022, 13:50 1
Команда Петракова в среду, 11 мая, сыграет свой первый поединок в 2022 году
MMA | 08.05.2022, 06:45
Футбол | 07.05.2022, 18:29
Теннис | 08.05.2022, 14:05
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Гооооооооол!!!! Ай, красава Микола!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2022, 19:48 5
07.05.2022, 15:26 3
08.05.2022, 07:41 15
07.05.2022, 19:24
07.05.2022, 04:41
07.05.2022, 14:41 6
07.05.2022, 17:17 12
07.05.2022, 00:45 2