Эмманюэль ПЕТИ: «Гвардиоли слишком сильно хочется выдать себя за гения»

Чемпион мира 1998 года Эмманюэль Пети прокомментировал очередную неудачу Пепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов:

«Очень уважаю Гвардиолу и то, что он сделал. Но ему слишком сильно хочется повернуть свет и выдать себя за гения. Если он завтра сделает это со средней командой, не имея трехмиллиардного бюджета – я скажу ему, что он лучший тренер в мире. Но здесь это не так. Результат неумолим.

Прошло 11 лет с тех пор, как он выиграл Лигу чемпионов, когда в его команде больше нет Месси.

В еврокубках мы понимаем, что принципы игры Гвардиолы имеют определенный предел. Не проблема хорошо играть или иметь деньги. Часто это проблема психологическая. История повторяется. Посмотрите, как они каждый раз вылетают из ЛЧ. Гвардиола не может найти лекарства против этого.

Он настолько одержим своими принципами игры, что забывает о важности инициативности своих футболистов. Как только он добьется успеха, захочет, чтобы его назвали гениальным. И он таков и есть. Но он должен дать игрокам свободу воли, но не знает, как это делать».