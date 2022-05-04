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Лига чемпионов
04 мая 2022, 22:20 |
4353
0

Реал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

04 мая 2022, 22:20 |
4353
0
Реал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 мая «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов принимает «Манчестер Сити». Начало матча – в 22:00.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва – Фоден, Жезус, Марез

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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