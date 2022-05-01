ФОТО. Два дня в автобусе. Сборная Украины начинает сбор во Словении

Перші представники національної збірної України сьогодні ввечері, 1 травня, прибули до тренувального центру Футбольного союзу Словенії. У часи війни шлях синьо-жовтих на виїзний збір очікувано був значно довшим, ніж за мирних обставин, коли майже до будь-якого пункту призначення в Європі можна дістатися літаком за дві-три години.

Цього разу автобус збірної України з головним тренером Олександром Петраковим від'їхав від Будинку футболу рано-вранці в суботу, аби до вечора прибути до україно-угорського кордону. Переночувавши поблизу Ужгорода, синьо-жовті під’їхали до прикордонно-пропускного пункту.

До межі держави збірників провів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, який ще напередодні разом із першим віце-президентом УАФ Вадимом Костюченком відвідав із робочим візитом прифронтовий Краматорськ. Варто згадати й про дві футбольні легенди, а нині – перших віце-президентів УАФ Олега Протасова та Анатолія Демяненка: перший також провів збірну до кордону, а другий разом із командою вирушив на збір до Словенії як єдиний представник керівництва асоціації. Як відомо, вік Анатолія Васильовича дозволяє йому залишати межі країни без додаткового погодження.

Андрій Павелко побажав тренерам, гравцям та персоналу збірної плідної роботи, наголосивши, що вся Україна буде дивитися вирішальні матчі синьо-жовтих у червні з великим сподіванням. Сам очільник УАФ на весь час війни продовжує залишатися в Україні.

Після перетину кордону автобус національної команди подолав ще 800 км. Приємним супутником нашої збірної на шляху до Словенії стала сонячна погода. У перший день травня в Європі вже відчувається майже літнє тепло: температура перевищує 20 градусів за Цельсієм. Лише після в’їзду до самої Словенії, що розташована вище над рівнем моря, почало відчутно холоднішати, а заключні 100 км дороги автобус збірної України подолав під акомпанемент зливи – температура опустилася до 14-ти градусів.

До тренувального центру у Брдо, що за 40 км від столиці Словенії, Любляни, збірники прибули близько 21:20 за центральноєвропейським часом. Розмістилися синьо-жовті в готелі Elegans, що розташований за 700 метрів від тренувального центру й який упродовж травня буде їхньою домівкою. У складі делегації, яка приїхала автобусом з України, четверо футболістів – Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Сергій Булеца та Олексій Гуцуляк.

Сьогодні ж пізно ввечері до табору збірної приєднаються 7 гравців донецького «Шахтаря», який декілька годин тому бойовою нічиєю – 3:3 завершив благодійний товариський матч із хорватським «Хайдуком»: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля та Михайло Мудрик.

На жаль, Віктор Корнієнко зазнав у згаданому поєдинку ушкодження привідного м’язу, що потребує курсу лікування. За погодженням медичних штабів національної команди та ФК «Шахтар», Віктор залишиться під наглядом клубних лікарів.

Водночас Михайло Мудрик, який під час сьогоднішнього матчу відчув м’язовий спазм, їде до Словенії разом з іншими донецькими збірниками: лікарі національної команди проведуть обстеження гравця на місці й визначать ступінь складності проблеми, яка на даний момент не виглядає серйозною.

Нагадаємо, Сергій Кривцов нині проходить курс відновлення після перелому гомілкової кістки й наразі також не може долучитися до партнерів по збірній.

5 травня до табору національної команди приєднаються 10 виконавців із «Динамо», яке днем раніше проведе благодійний матч зі швейцарським «Базелем», та нападник «Дніпра-1» Артем Довбик, що зараз тимчасово перебуває в розташуванні киян. Після цього усі викликані Олександром Петраковим гравці українських клубів, функціональні кондиції яких дозволяють працювати, зберуться у Брдо. Перелік викликаних до збірної футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах, буде оголошено пізніше.

Список гравців, викликаних до збірної з українських клубів

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – «Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі – «Динамо» Київ), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва – СК «Дніпро-1»).

Нападники: Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Артем Бєсєдін («Динамо» Київ).