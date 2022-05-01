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Лунин – 9-й украинец, который стал чемпионом страны большой пятерки

Украинский голкипер стал чемпионом Испании

  • 01.05.2022 13:56
  • 1329 просмотров
  • 7 комментариев
Лунин – 9-й украинец, который стал чемпионом страны большой пятерки
© Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний голкипер Андрей Лунин стал вторым украинским игроком после Дмитрия Чигринского, выигравшим испанскую Ла Лигу. Всего же наши футболисты становились чемпионами стран большой футбольной пятерки 11 раз: 4 - в Англии, 3 - в Германии, по 2 - в Испании и Италии.

Александр Зинченко трижды выигрывал чемпионат Англии, Анатолий Тимощук дважды чемпионат Германии, Алексей Михайличенко и Андрей Шевченко по разу триумфовали в Италии, Виктор Скрипник в Германии, Олег Лужный в Англии, а Дмитрий Чигринский в Испании.

«Непокоренной» осталась пока Франция.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, становившиеся чемпионами стран большой футбольной пятерки

Сезон

Игрок

Чемпионат

Клуб

1990/91

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Италия

Сампдория

2001/02

Олег ЛУЖНЫЙ

Англия

Арсенал

2003/04

Виктор СКРИПНИК

Германия

Вердер

2003/04

Андрей ШЕВЧЕНКО

Италия

Милан

2009/10

Анатолий ТИМОЩУК

Германия

Бавария

2009/10

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Испания

Барселона

2012/13

Анатолий ТИМОЩУК

Германия

Бавария

2017/18

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

Манчестер Сити

2018/19

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

Манчестер Сити

2020/21

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

Манчестер Сити

2021/22

Андрей ЛУНИН

Испания

Реал

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Roman Roman, 01.05.2022 14:50
    +1
    Тільки я 8 нарахував?)
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 01.05.2022 14:37
    +1
    Артем Дима футболист, 01.05.2022 14:33
    Не смешите  хоть с этой дурью. 
    В чём дурь?
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 01.05.2022 14:33
    0
    alvesh, 01.05.2022 14:25
    Тут мова про тих, хто ставав чемпіоном. Тоді і Максимова треба за вашою логікою додати, бо він вигравав Кубок Німеччини
    Вы абсолютно правы. Просто про Заварова сразу вспомнил, и про то, что у него много достижений, в том числе в Европе
    Ссылка
    online
    alvesh, 01.05.2022 14:25
    0
    Олег Прок, 01.05.2022 14:07
    Как бонус можно Заварова добавить. Он хоть и не выигрывал с Ювентусом чемпионат, но кубок Италии и Кубок УЕФА брал
    Тут мова про тих, хто ставав чемпіоном. Тоді і Максимова треба за вашою логікою додати, бо він вигравав Кубок Німеччини
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 01.05.2022 14:32
    -1
    Жаль медалек не дают, а то можно было бы продать.
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 01.05.2022 14:07
    -1
    Как бонус можно Заварова добавить. Он хоть и не выигрывал с Ювентусом чемпионат, но кубок Италии и Кубок УЕФА брал
    Ссылка
    online
    Артем Дима футболист, 01.05.2022 14:33
    -2
    Не смешите  хоть с этой дурью. 
    Ссылка
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