Трубин передал свою Play Station 4 на благотворительный аукцион

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин передал на благотворительный аукцион свою игровую приставку Play Station 4. Стартовая цена лота - 8000 гривен. На приставке ест автограф футболиста.
Все вырученные с продажи средства пойдут на счет благотворительной организации «Фонд помощи Украине Рух в будущее», которая помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Аукцион, на котором можно приобрести, приставку Анатолия Трубина здесь.
Источник — Sport.ua
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