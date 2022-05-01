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Трубин передал свою Play Station 4 на благотворительный аукцион

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины помогает собирать средства на благотворительность

  • 01.05.2022 00:44
  • 43 просмотра
  • 1 комментарий
Трубин передал свою Play Station 4 на благотворительный аукцион
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин передал на благотворительный аукцион свою игровую приставку Play Station 4. Стартовая цена лота - 8000 гривен. На приставке ест автограф футболиста.

Все вырученные с продажи средства пойдут на счет благотворительной организации «Фонд помощи Украине Рух в будущее», которая помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Аукцион, на котором можно приобрести, приставку Анатолия Трубина здесь.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andy Chak, 01.05.2022 01:06
    0
    Краще би передав свою місячну зарплату від рижої за.лупи в конверті, двуличник...
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