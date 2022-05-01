Трубин передал свою Play Station 4 на благотворительный аукцион

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин передал на благотворительный аукцион свою игровую приставку Play Station 4. Стартовая цена лота - 8000 гривен. На приставке ест автограф футболиста.

Все вырученные с продажи средства пойдут на счет благотворительной организации «Фонд помощи Украине Рух в будущее», которая помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Аукцион, на котором можно приобрести, приставку Анатолия Трубина здесь.