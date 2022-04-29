Президент Вереса: «Несколько игроков Вереса в теробороне»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о деятельности, которую ведет клуб во время войны.

«Единственная деятельность, которую сегодня ведет клуб, – это поддерживаем переселенцев, детей переселенцев, отправляли детей в Болгарию совместно с УАФ, помогаем волонтерским проектам. Если нужна помощь клуба в городе, он с удовольствием присоединится.

Несколько игроков в территориальной обороне. Проводим турниры. С помощью них мы собираем деньги и помогаем Вооруженным Силам Украины. Ведем деятельность, которую ведет большинство клубов сегодня», - сказал Надеин.