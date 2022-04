Умер известный футбольный агент Мино Райола

Скандально известный футбольный агент Мино Райола скончался после болезни.



Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.



54-летний Райола был агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.

Mino Raiola was one of the most powerful agents in world football.



His list of players was incredible:



🇳🇴 Haaland

🇳🇱 De Ligt

🇮🇹 Donnarumma

🇫🇷 Pogba

🇸🇪 Ibrahimović

🇳🇱 De Vrij

🇳🇱 Gravenberch

🇮🇹 Verratti

🇲🇽 Lozano

🇳🇱 Dumfries

🇳🇱 Malen

🇳🇱 Kluivert

🇲🇦 Mazraoui

🇦🇲 Mkhitaryan



