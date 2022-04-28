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ОПРОВЕРГНУТО. Умер известный футбольный агент Мино Райола

Итальянец жив и очень взбешен

  • 28.04.2022 14:48
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ОПРОВЕРГНУТО. Умер известный футбольный агент Мино Райола
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мино Райола

Скандально известный футбольный агент Мино Райола скончался после болезни.
 
Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
 
54-летний Райола был агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов. 

ОБНОВЛЕНО: Новость опровергнута лично Райолой

«Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать», – написал Мино в твиттере.

Источник — Twitter

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