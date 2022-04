ОПРОВЕРГНУТО. Умер известный футбольный агент Мино Райола

Скандально известный футбольный агент Мино Райола скончался после болезни.



Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.



54-летний Райола был агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.

ОБНОВЛЕНО: Новость опровергнута лично Райолой

«Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать», – написал Мино в твиттере.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.