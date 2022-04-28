ОПРОВЕРГНУТО. Умер известный футбольный агент Мино Райола

Скандально известный футбольный агент Мино Райола скончался после болезни.
Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
54-летний Райола был агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.
ОБНОВЛЕНО: Новость опровергнута лично Райолой
«Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать», – написал Мино в твиттере.
Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022
Источник — Twitter
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