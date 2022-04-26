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Манчестер Сити – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор первого полуфинала Лиги чемпионов

  • 26.04.2022 23:06
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Манчестер Сити – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 апреля «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы:

«Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернардо, Марез, Жезус, Фоден.

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Де Брюйне, 2-я минута:

2:0 - Габриэл Жезус, 11-я минута:

2:1 - Бензема, 33-я минута:

Источник — Sport.ua

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