Орлы и Павлины разошлись миром в заключительном матча 34-го тура АПЛ

В заключительном матче 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Лидс» сыграли вничью (0:0).
«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 14-е место. «Лидс» расположился на 16-й позиции (34 очка).
АПЛ. 34-й тур
Кристал Пэлас – Лидс – 0:0
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе (Шлупп, 79), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 67), Заа, Матета (Бентеке, 84).
Лидс: Мелье, Эйлинг, Купер, Льоренте, Даллас, Филлипс, Клих (Кох, 46), Рафинья, Родриго (Гелхардт, 74), Джеймс (Гринвуд, 59), Харрисон.
Предупреждения: Андерсен, 45, Уорд, 51 – Джеймс, 50, Льоренте, 77.
Судья: Инглэнд (Англия).
Источник — Sport.ua
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