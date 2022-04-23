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Пеп ГВАРДІОЛА: «Тен Хаг – тренер найвищого класу»

Наставник «Манчестер Сіті» - про нового тренера «Манчестер Юнайтед»

  • 23.04.2022 10:46
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Пеп ГВАРДІОЛА: «Тен Хаг – тренер найвищого класу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола поділився своєю думкою стосовно нового наставника «Манчестер Юнайтед» Еріка тен Хага:

«Подивіться на його роботу в «Аяксі», і ви побачите, на що він здатен. Вітаю Еріка і бажаю йому всього найкращого. Це тренер найвищого класу, за його командами приємно спостерігати».

Источник — Manchester Evening News

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