Пеп ГВАРДІОЛА: «Тен Хаг – тренер найвищого класу»

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола поділився своєю думкою стосовно нового наставника «Манчестер Юнайтед» Еріка тен Хага:
«Подивіться на його роботу в «Аяксі», і ви побачите, на що він здатен. Вітаю Еріка і бажаю йому всього найкращого. Це тренер найвищого класу, за його командами приємно спостерігати».
Источник — Manchester Evening News
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