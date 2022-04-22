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Вывозил 13 часов. Григория Суркиса задержали на границе

Экс-президента «Динамо» не пропускают ни туда, ни обратно

  • 22.04.2022 12:43
  • 2634 просмотра
  • 3 комментария
Вывозил 13 часов. Григория Суркиса задержали на границе
© ФК Динамо Киев. Григорий Суркис

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис, который уехал из Украины в начале войны, задержан на пункте пропуска Краковец (польская граница - прим.). 
 
Сообщается, что он вывозил 13 часов по «зеленому коридору». Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Протокол о недекларировании не был составлен.
 
Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят его за границу или нет.

Источник — Украинская правда

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Олег Прок, 22.04.2022 13:24
    0
    SaneK, 22.04.2022 13:21
    Хотелось бы ещё расследования, куда идут деньги с так называемых благотворительных матчей Динамо... уж что-то опзжники ими сильно дорожат
    Вже сто разів казали, що цю інформацію можна дізнатися через МінСоцПолітики. Чи тобі стане легше, якщо в інтернеті напишуть?
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    Remark, 22.04.2022 13:22
    -1
    Это все что нужно знать о "патриотизме" братьев Суркисов. А младший брат говорил, что вывоз 16 млн. $ - это клевета и очернение их имиджа и патриотизма. Ну ну ))
    По ходу старший брат вернулся в Украину, что бы не о стране заботиться? а что бы решить свои личные проблемы и вывезти ценные вещи.
    Жду минусов от ботов! Как только в сторону Суркисов что то напишешь, сразу минусуют со всех акков.
    П.С. Фан ДК с 1997 года!
    Ссылка
    online
    SaneK, 22.04.2022 13:21
    -1
    Хотелось бы ещё расследования, куда идут деньги с так называемых благотворительных матчей Динамо... уж что-то опзжники ими сильно дорожат
    Ссылка
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