Вывозил 13 часов. Григория Суркиса задержали на границе

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис, который уехал из Украины в начале войны, задержан на пункте пропуска Краковец (польская граница - прим.).
Сообщается, что он вывозил 13 часов по «зеленому коридору». Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Протокол о недекларировании не был составлен.
Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят его за границу или нет.
Источник — Украинская правда
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По ходу старший брат вернулся в Украину, что бы не о стране заботиться? а что бы решить свои личные проблемы и вывезти ценные вещи.
Жду минусов от ботов! Как только в сторону Суркисов что то напишешь, сразу минусуют со всех акков.
П.С. Фан ДК с 1997 года!
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