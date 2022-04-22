Вывозил 13 часов. Григория Суркиса задержали на границе

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис, который уехал из Украины в начале войны, задержан на пункте пропуска Краковец (польская граница - прим.).



Сообщается, что он вывозил 13 часов по «зеленому коридору». Часы не были указаны в декларации. На данный момент таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Протокол о недекларировании не был составлен.



Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят его за границу или нет.

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