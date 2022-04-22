Луческу шьют дело а суде, Реал решил выкупить защитника Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 апреля.

1. Шахтер Донецк: футбольный клуб, спасающийся от войны. Современная история «горняков» глазами иностранных журналистов.

2. Источник: Петраков разрешил игрокам Динамо приехать на два дня позже. Стали известны детали личной договоренности Мирчи Луческу и главного тренера сборной.

3. Дело шьют. Луческу в качестве ответчика вызван в суд по банкротству Рапида. У румынского наставника «Динамо» экономические проблемы на родине.

4. Реал досрочно активировал опцию выкупа Винисиуса Тобиаса. В мадридском клубе быстро приняли решение.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Фернандо в РБ Зальцбург. Бразильский форвард покинул «Шахтер».

6. Путин приказал отменить штурм Азовстали. Шойгу отчитался о взятии Мариуполя под контроль.

7. ОФИЦИЛЬНО. Тен Хаг – главный тренер Манчестер Юнайтед. Специалист подписал контракт до лета 2025 года.

8. Олег ЛУЖНЫЙ: «Оккупанты боятся, бросают оружие и бегут из танков». Экс-игрок «Динамо» и «Арсенала» верит в победу Украины.

9. ЧМ по снукеру. Известны все пары 1/8 финала. В «Крусибле» завершились поединки первого раунда.

10. ЧМ по снукеру. Уилсон вышел во второй раунд. В «Крусибле» продолжаются матчи 1/16 финала.