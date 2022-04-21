Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проведение матч с ПСЖ возможно»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что проведение благотворительного матча против французского ПСЖ возможно.
«Восточные страны, бедные страны и западные страны хорошо отреагировали на наши запросы. Некоторые сказали, что свободных дат нет.
Проведение матч с ПСЖ возможно. Я сегодня разговаривал с Леонардо. Посмотрим… Они уже чемпионы (у конкурентов еще еще есть математические шансы – прим.) и могут предложить нам такую возможность. Париж – столица Европы, и это вызовет интерес», – сказал Мирча Луческу.
Источник — Prosport.ro
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