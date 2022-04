ОФИЦИЛЬНО. Тен Хаг – главный тренер Манчестер Юнайтед

Нидерландский наставник Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом официально сообщила пресс-служба английского клуба.

52-летний специалист подписал контракт до июня 2025 года с опцией продления еще на год. Тен Хаг приступит к работе по завершении нынешнего сезона.

В данный момент Эрик тен Хаг возглавляет «Аякс». Он работает с клубом с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в МЮ Тен Хаг сможет влиять на трансферную политику клуба.

🇳🇱👔



