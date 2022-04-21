ОФИЦИЛЬНО. Тен Хаг – главный тренер Манчестер Юнайтед

Нидерландский наставник Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом официально сообщила пресс-служба английского клуба.
52-летний специалист подписал контракт до июня 2025 года с опцией продления еще на год. Тен Хаг приступит к работе по завершении нынешнего сезона.
В данный момент Эрик тен Хаг возглавляет «Аякс». Он работает с клубом с 2018 года.
Ранее сообщалось, что в МЮ Тен Хаг сможет влиять на трансферную политику клуба.
🇳🇱👔— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022
The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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