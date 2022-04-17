Шахтер - Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 апреля «Шахтер» проведет еще один благотворительный матч. Соперником будет «Фенербахче».
Встреча начнется в 17:00.
Источник — Sport.ua
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19 апреля «Шахтер» проведет еще один благотворительный матч. Соперником будет «Фенербахче».
Встреча начнется в 17:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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