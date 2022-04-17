Ольга САВЧУК: «Наши игроки сю душу оставили на корте ради нашей страны»

Женская сборная Украины уступила команде США (2:3) в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Капитан женской сборной Ольга Савчук проанализировала выступления девушек.

«Сейчас трудно говорить о моих эмоциях, сегодня на корте были буквально все возможные эмоции. Думаю, что мы оставили все силы. После вчерашних одиночных матчей девочки отлично проявили себя во второй день. Они все горели на корте. В парном матче даже не было такого момента, когда бы я могла сказать, мол, тут что-то сделали плохо. Перед парной встречей мы все поговорили, Даяна и Люда хотели играть. Мне кажется, это была хорошая идея, потому что они обе играют в агрессивный теннис с высокой долей риска. Я считаю, что в парном теннисе это главное, особенно если речь идет о решающей парной встрече. Чем меньше начинаешь думать, тем больше получишь. Думаю, что Люда и Даяна очень подошли друг другу. По моим ощущениям все решили буквально пару очков. Нам действительно не повезло. Но я горжусь нашей командой и я благодарна, что у меня был шанс провести эту неделю вместе с ними и пережить весь этот опыт.

Что тяжелее, быть игроком или капитаном? Тяжело и то, и другое. Эмоции одни и те же. Когда ты на скамейке, ты не можешь выпускать эмоции наружу. Мне удавалось это делать в одиночных матчах, а вот во время пары я чувствовала, что должна быть более спокойной. Нужно сдерживаться. Если внутри ты умираешь, нужно сохранять лицо. Но, когда играешь, то, конечно, чувствуешь больше давления.

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Что я узнала о наших игроках за эту неделю? Что они потрясающие люди. И еще с ними очень весело. Они бойцы. Они всю душу оставили на корте ради нашей страны, ради наших людей», - сказала Савчук.