Григорчук рассказал о текущей ситуации Черноморца

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, что команд не тренируется вместе, а легионеры покинули расположение клуба.

«Нет одного места, где находится команда в этот момент. Легионеры, конечно, сразу уехали, иначе и быть не могло. Они уехали из Украины, и хорошо, что большинство легионеров сейчас имеют команды, могут тренироваться и играть».

«А у других футболистов мысли о своих семьях, детях, а не футболе. Каждый сам поддерживает форму».

«Думаю, после войны возрождение будет проходить достаточно быстро», - сказал Григорчук.