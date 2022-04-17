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Григорчук рассказал о текущей ситуации Черноморца

В команде сейчас не до футбола

  • 17.04.2022 11:45
  • 1627 просмотров
  • 1 комментарий
Григорчук рассказал о текущей ситуации Черноморца
© chernomorets.odessa.ua

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, что команд не тренируется вместе, а легионеры покинули расположение клуба.

«Нет одного места, где находится команда в этот момент. Легионеры, конечно, сразу уехали, иначе и быть не могло. Они уехали из Украины, и хорошо, что большинство легионеров сейчас имеют команды, могут тренироваться и играть».

«А у других футболистов мысли о своих семьях, детях, а не футболе. Каждый сам поддерживает форму».

«Думаю, после войны возрождение будет проходить достаточно быстро», - сказал Григорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Иванович, 17.04.2022 11:56
    -1
    Хотедось бы, чтобы все было так, как мечтает тренер.
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