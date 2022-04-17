Григорчук рассказал о текущей ситуации Черноморца

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, что команд не тренируется вместе, а легионеры покинули расположение клуба.
«Нет одного места, где находится команда в этот момент. Легионеры, конечно, сразу уехали, иначе и быть не могло. Они уехали из Украины, и хорошо, что большинство легионеров сейчас имеют команды, могут тренироваться и играть».
«А у других футболистов мысли о своих семьях, детях, а не футболе. Каждый сам поддерживает форму».
«Думаю, после войны возрождение будет проходить достаточно быстро», - сказал Григорчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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