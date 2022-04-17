Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл «Норвич» (3:2). В этой встрече Роналду оформил хет-трик.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Норвич).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Киран Доуэлл (Норвич).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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