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14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига конференций. Моуриньо отомстил норвежцам, определены пары 1/2 финала

14 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций

  • 14.04.2022 23:59
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Лига конференций. Моуриньо отомстил норвежцам, определены пары 1/2 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

Португальский тренер Жозе Моуриньо отомстил норвежцам за два поражения по ходу турнира: его клуб «Рома» разгромил «Буде-Глимт» (4:0) и вышел в полуфинал.

Французский «Марсель» второй выиграл у ПАОК из Греции (1:0), а «Фейенорд» из Нидерландов на выезде справился со Славией из Праги (3:1).

В полуфиналах «Лестер» сыграет против «Ромы», а «Фейеноорд» – против «Марселя».

Лига конференций 2021/22

1/4 финала. Ответные матчи, 14 апреля

ПСВ (Нидерланды) – Лестер (Англия) – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Зехави, 27 – Мэддисон, 77, Рикарду Перейра, 88.

ПАОК (Греция) – Марсель (Франция) – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Пайе, 34.

Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 4:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49.

Славия Прага (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3 (первый матч – 3:3)

Голы: Ибрагим Траоре, 14 – Дессерс, 2, 59, Синистерра, 78.

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Источник — Sport.ua

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