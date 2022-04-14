Карло НИКОЛИНИ: «Ювентус интересовался игроками Шахтера»

Ассистент директора по футболу донецкого «Шахтера» Карло Николини рассказал об интересе к «горнякам» со стороны туринского «Ювентуса».

«Многие команды, в том числе «Ювентус», интересовались нашими игроками. Туринский клуб интересовался Винисиусом Тобиасом, Маркосом Антонио, Давидом Нересом и другими. К сожалению, многие федерации, в том числе итальянская, не воспользовались этой возможностью (купить игроков – прим). Это был способ защитить их, а также клубы, которые страдают от войны».