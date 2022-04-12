12 апреля «Динамо» проводит первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперник – варшавская «Легия».
Благотворительный матч
«Легия» – «Динамо» – 1:3
Голы: Стршалек (53) – Буяльский (3), Беседин (56, 70)
Гол Буяльского
Удар Вербича в штангу
Первый гол Беседина
Источник — Sport.ua
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