Известны подробности. Манчестер Сити предложил контракту Холанду

«Манчестер Сити» всерьез настроен подписать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Чемпионы Англии уже предложили контракт 21-летнему норвежцу.
Соглашение будет рассчитано на 5 лет, зарплата Холанда составит 30 миллионов евро в год. «Боруссии» Дортмунд выплатят клаусулу в размере 75 миллионов евро, еще 70 миллионов получит агент игрока Мино Райола.
Пока что нет уверенности в том, что такое предложение убедит Холанда перейти в «Манчестер Сити». Он мечтает играть в «Реале» вместе с Килианом Мбаппе.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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