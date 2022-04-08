Динамо U-19 завершило еврокубковый вояж, зашквар сестер Музычук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 апреля.

1. Киевское Динамо U-19 проиграло Спортингу и выбыло из Юношеской лиги УЕФА. Поединок 1/8 финала ЮЛУ прошел в Бухаресте, столице Румынии.

2. Вместо Динамо и Шахтера матчи в Европе нужно играть сборной Украины. Почему разрешение покинуть Украину для наших грандов – это плохо.

3. Шахматисты требуют исключения рф и рб из ФИДЕ. Сестры Музычук не поддержали. Львовская федерация просит главу украинских шахмат снова обратиться в ФИДЕ.

4. Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко сыграл вничью с Лионом. Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

5. ОФИЦИЛЬНО. Шахтер отдал Витао в аренду в Интернасьонал. Защитник «Горняков» возвращается в Бразилию.

6. Дмитрий КУЛЕБА: «Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую». Предстоит непростое испытание в борьбе за нашу свободу и независимость.

7. В первом матче отбора к Евро сборная Украины U-20 проиграла Польше. Наши юные волейболисты уступили хозяевам площадки в трех партиях.

8. Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Генассамблея ООН приостановила членство России в организации.

9. Главный ассистент Де Дзерби покинет Шахтер. Вероятно, Давиде Поссанцини прекратит работу с «горняками».

10. Аталанта увезла ничью из Лейпцига, Малиновский не играл. Все решиться через неделю в Бергамо.