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Динамо – Спортинг. 1/8 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля в 15:00 матч Юношеской лиги УЕФА в Бухаресте

  • 07.04.2022 05:10
  • 839 просмотров
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Динамо – Спортинг. 1/8 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев U-19

7 апреля в 15:00 киевское «Динамо» U-19 в Бухаресте, столице Румынии, проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» U-19 из Португалии.

Игра была перенесена в начале марта из Киева из-за военного вторжения рф в Украину.

Победитель поединка выйдет в 1/4 финала ЮЛУ на португальскую «Бенфику», с которой киевляне играли в одной группе. А на победителя этой пары в полуфинале уже ожидает туринский «Ювентус».

Матч 1/8 финала можно смотреть на канале Dynamo TV в бесплатном показе на платформе MEGOGO.

Динамо – Спортинг. 1/8 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка турнира ЮЛУ

Источник — Sport.ua

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