УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Цыганык не исключает, что после войны Шахтер и Динамо расформирмируют

Многим клубам будет нелегко

  • 06.04.2022 05:22
  • 672 просмотра
  • 0 комментариев
Цыганык не исключает, что после войны Шахтер и Динамо расформирмируют
© Фото из открытых источников. Игорь Цыганык

Игорь Цыганык считает, что после войны прекратит существование 30 процентов украинских футбольных клубов.

— Нет ли угрозы, что «Шахтер» и «Динамо» расформируют?
– Нельзя исключать такого варианта. Может произойти все, что угодно. Но все же не думаю, что клубы могут полностью прекратить существование. Возможно, уменьшится бюджет, уменьшится уровень команды, будут играть молодыми игроками.

Насколько я знаю, «Шахтер» сейчас отпускает бразильцев, но оставляет молодых украинцев. Значит, следует выполнять перед ними те условия, которые прописаны в контракте. «Шахтер» держит в уме молодую команду, которую нужно наигрывать на перспективу, чтобы со временем уменьшить бюджет.

Так же уменьшится бюджет и у «Динамо». Что делать с футболистами, получающими большую зарплату? Придется их продавать или отпускать. Клубы не могут исчезнуть просто так. У них нет долгов. Они могут быть проданы, кому-либо переданы или функционировать с меньшим бюджетом.

— С «Динамо» и «Шахтером» ясно. А правда, что уже большинство половины клубов УПЛ распустили?
— По моей информации, в УПЛ сейчас нет клубов, которые официально заявили бы, что прекращают деятельность. Все ждут и ищут возможности для дальнейшего существования.

— Насколько я знаю, в «Заре» и «Десны» все очень печально по финансам.
– Сейчас у всех печально. Но если война закончится в ближайшей перспективе, то откатить историю будет гораздо проще. Если же военные действия будут длительными, то с каждым днем ​​для клубов будет труднее.

— Каким будет украинский футбол после войны?
— Будет нормальный футбол, 11 на 11. У нас что, футболистов нет? Я вас прошу. У нас был небольшой провал после 2014 года, но сборная вышла на четвертьфинал чемпионата Европы, клубы играли в Лиге чемпионов. Нормальный у нас футбол. Мы сможем собрать хороших футболистов, чтобы играть. Я в этом не сомневаюсь.

Источник — FanDay

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    zelc006, 06.04.2022 06:22
    0
    Як рашистські відриги, мабуть? Люстрейшен! НКВД капітулейшен!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности