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Бан на три года. Еще одну российскую теннисисту поймали на мельдонии

Елизавета Демина получила дисквалификацию

  • 01.04.2022 22:46
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Бан на три года. Еще одну российскую теннисисту поймали на мельдонии
© championat.com. Елизавета Демина

Российская теннисистка Елизавета Демина была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопингового законодательства. У нее в организме были обнаружены следы мельдония.

Положительным оказался анализ мочи от 23 ноября. Дисквалификация Деминой будет отсчитываться от 25 января, когда она была временно отстранена на период рассмотрения дела.

Демина стала далеко не первой российской теннисисткой, которая попалась на допинге. Тренд задала Мария Шарапова в 2016 году. В начале февраля была дисквалифицирована Ангелина Журавлева.

Источник — ITF

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