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Исполнительный директор УПЛ: «Были варианты доиграть в Итапии или Турции»

Но серьезно это не рассматривали

  • 01.04.2022 15:14
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Исполнительный директор УПЛ: «Были варианты доиграть в Итапии или Турции»
© upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что были теоретические варианты доиграть сезон чемпионата Украины в другой стране.

«Были инициативы доиграть в Италии, Турции. Сегодня утром читал интервью Андрея Богданова, который вступил в ряды ВСУ и дал комментарий: «Нужно забыть о доигрывании, сейчас другая ситуация, давайте победим и потом вернемся к футболу».

Также считаю, что если условно выехать в Турцию доигрывать чемпионат, то это будет некорректно по отношению к населению Украины. В первую очередь к ребятам, которые защищают Украину».

«Футболисты по возможности стараются поддерживать свою физическую форму и ждут возобновления», - сказал Дикий.

Источник — Футбол 1/2/3

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