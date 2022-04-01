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Динамо проведет благотворительные матчи с Барселоной, ПСЖ и другими клубами

Киевский клуб сыграет серию спаррингов

  • 01.04.2022 10:07
  • 466 просмотров
  • 2 комментария
Динамо проведет благотворительные матчи с Барселоной, ПСЖ и другими клубами
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» анонсировало ряд благотворительных матчей с топ-клубами Европы.

На протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи «Динамо» с ведущими клубами Европы, среди которых «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Легия» (Варшава, Польша), «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Базель» (Швейцария).

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами «Матч за Мир! Остановим Войну!» - «Match for Peace! Stop the War!»

Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

«Динамо» Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом.

Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ___FunnyCat, 01.04.2022 10:16 (изменен)
    +2
    Отличное решение, каждый должен по мере возможностей помогать защищать нашей Армии нашу Украину !
    —- Все равно никто из игроков Динамо на фронт не попадёт , а вместо того чтобы сидеть в Дрогобыче просто - можно заработать деньги на нужды ЗСУ и подготовится к игре с Шотландцами !

    Если Шахтёр не хочет делать подобной инициативы , то можно взять для этих матчей ещё Пятова , Степаненко и прочих украинцев- им тоже нужна практика !
    —-
    Всем Мирного Неба над головой !
    ——
    Лысый клоун пусть умоется сходит , не дождётся он чтобы Динамо Киев распалось !
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    online
    Jaime_Lannister, 01.04.2022 10:21
    0
    Надіюся, це не першоквітневий жарт.
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