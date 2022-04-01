Динамо проведет благотворительные матчи с Барселоной, ПСЖ и другими клубами

Киевское «Динамо» анонсировало ряд благотворительных матчей с топ-клубами Европы.

На протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи «Динамо» с ведущими клубами Европы, среди которых «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Легия» (Варшава, Польша), «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Базель» (Швейцария).

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгами «Матч за Мир! Остановим Войну!» - «Match for Peace! Stop the War!»

Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

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«Динамо» Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом.

Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.