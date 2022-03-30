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Михаил МУДРИК: «Не так страшен волк, как его рисуют»

Форвард «Шахтера» – про оккупантов

  • 30.03.2022 19:49
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Михаил МУДРИК: «Не так страшен волк, как его рисуют»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Нападающий донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, как помог разгрузить гуманитарную помощь из Венгрии

«В настоящее время у меня одна футбольная команда, которая вынуждена помогать друг другу. Не так страшен волк, как его рисуют. В первую очередь, нужно верить в победу и в то, что все будет хорошо, несмотря на ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день», - подытожил Мудрик.

Источник — Футбол 1/2/3

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