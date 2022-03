ВИДЕО. Судья – еба*** дебил. Кирьос провел скандальный матч в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос снова угодил в скандал. На Мастерсе в Майами в матче против Янника Синнера (6:7, 3:6) австралийца оштрафовали на гейм.



Первое предупреждение Ник получил за нецензурные выражения, второе – за неспортивное поведение на тай-брейке. При счете 3-5 судья Карлос Бернардес посчитал, что Кириос оскорбил его, когда разговаривал с кем-то на трибунах.



После проигранного тай-брейка Кирьос в грубой форме потребовал от Бернардеса пояснений. Судья объяснил, что Ник слишком много говорит, особенно о нем. После этого австралиец сломал ракетку, за что получил третье предупреждение и штраф на гейм.



После матча Кирьос назвал судью «fucking retard» (еба*** дебил).



Отметим, что Кирьос недавно был оштрафован на 25 тысяч долларов за свои действия во время матча против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс.

From the start of the debacle at this point, that after his return iirc Kyrgios said he talked to a friend “what is unsportsmanlike” in his defense after Bernardes handed the game to Sinner from what I could understand (after that line and more after).



🎥 Tennis TV pic.twitter.com/diUYouMiPk