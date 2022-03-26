УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
ДР Конго
1 : 1
Марокко
25.03.2022, FT

Отбор ЧМ-2022 в Африке. Первые матчи: попадет ли Салах в Катар?

25 марта состоялись первые матчи финальной стадии отбора на чемпионат мира

  • 26.03.2022 01:20
  • 85 просмотров
  • 0 комментариев
Отбор ЧМ-2022 в Африке. Первые матчи: попадет ли Салах в Катар?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

25 марта состоялись первые поединки финальной стадии отбора на чемпионат мира 2022 в зоне Африки. 

10 команд определяют в двухматчевых противостояниях обладателей 5 путевок в Катар.

Египет дома взял реванш у Сенегала (1:0) за поражение в финале Кубка Африки. На 4-й минуте Мохамед Салах пробил в перекладину, мяч отскочил в ногу Сисса и оказался в воротах.

Ответные матчи пройдут 25 марта.

Квалификация ЧМ-2022. Африка

Плей-офф, первые матчи

ДР Конго – Марокко – 1:1

Гол: Висса, 12 – Тиссудали, 76.

Нереализованный пенальти: Ммаэ, 54 (Марокко)

Удаление: Нгонда, 86 (ДР Конго)

Камерун – Алжир – 0:1

Гол: Слимани, 40.

Мали – Тунис – 0:1

Гол: Сиссако, 36 (автогол).

Удаление: Сиссако, 40 (Мали).

Египет – Сенегал – 1:0

Гол: Сисс, 4 (автогол).

Гана – Нигерия – 0:0

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности