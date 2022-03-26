Отбор ЧМ-2022 в Африке. Первые матчи: попадет ли Салах в Катар?

25 марта состоялись первые поединки финальной стадии отбора на чемпионат мира 2022 в зоне Африки.
10 команд определяют в двухматчевых противостояниях обладателей 5 путевок в Катар.
Египет дома взял реванш у Сенегала (1:0) за поражение в финале Кубка Африки. На 4-й минуте Мохамед Салах пробил в перекладину, мяч отскочил в ногу Сисса и оказался в воротах.
Ответные матчи пройдут 25 марта.
Квалификация ЧМ-2022. Африка
Плей-офф, первые матчи
ДР Конго – Марокко – 1:1
Гол: Висса, 12 – Тиссудали, 76.
Нереализованный пенальти: Ммаэ, 54 (Марокко)
Удаление: Нгонда, 86 (ДР Конго)
Камерун – Алжир – 0:1
Гол: Слимани, 40.
Мали – Тунис – 0:1
Гол: Сиссако, 36 (автогол).
Удаление: Сиссако, 40 (Мали).
Египет – Сенегал – 1:0
Гол: Сисс, 4 (автогол).
Гана – Нигерия – 0:0
Источник — Sport.ua
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