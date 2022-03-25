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Хави надеется заманить Холанда в Барселона

На форварда «Боруссии» Дортмунд серьезная конкуренция

  • 25.03.2022 21:30
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Хави надеется заманить Холанда в Барселона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется убедить форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда перейти в каталонский клуб.

Главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Холанда является «Реал». Хави надеется, что недавная победа каталонцев 4:0 в Эль Класико поможет убедить норвежского форварда перейти именно в «Барселону».

Хави собирается лично поговорить с Холандом. При этом тренер понимает, что осуществить такой трансфер будет непросто из-за финансовой ситуации в «Барселоне».

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 6 ассистов в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего форварда оценивается в 150 миллионов евро.

Источник — AS

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