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Источник: Де Дерби расторг контракт с Шахтером

Итальянский тренер в Украину не вернется

  • 25.03.2022 20:59
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Источник: Де Дерби расторг контракт с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби и «Шахтер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация о том, что Де Дзерби может возглавить «Интер». Также тренером интересуется «Бешикташ».

Напомним, Де Дзерби возглавил «Шахтер» летом прошлого года. При нем «Горняки» заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов, а в УПЛ на данный момент идет первым в турнирной таблице.

Ранее Де Дзерби заявлял, что, несмотря на войну в Украине, его мысли связаны исключительно с «Шахтером».

Источник — ТаТоТаке

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