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Рейтинг ATP. Фриц дебютировал в топ-10, Алькарас – в топ-15

Алексей Крутых потихоньку поднимается в рейтинге

  • 21.03.2022 09:50
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Рейтинг ATP. Фриц дебютировал в топ-10, Алькарас – в топ-15
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Фриц

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Индиан-Уэллс. Довольно неожиданно его выиграл уроженец Калифорнии Тэйлор Фриц, который в финале прервал 20-матчевую победную серию Рафаэля Надаля. Благодаря этой победе Фриц дебютирует в первой десятке, заняв восьмую позицию. Надаль вернулся в тройку лучших. Также стоит отметить дебют в топ-15 молодого испанца Карлоса Алькараса.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то все наши лидеры потеряли позиции, но прибавляет Алексей Крутых, который отлично выступает в Турции. 
 
Украинцы в топ-850 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Фриц ворвался в топ-3, Алькарас также уже находится в восьмерке лучших. С огромным отрывом продолжает лидировать Надаль.
 
Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

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