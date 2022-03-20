Алексей ШЕВЧЕНКО: «Мы все должны поблагодарить нашим защитникам – ВСУ!»

Вратарь донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко, как и другие игроки клуба, не остался в стороне от ужасных событий, происходящих в Украине в связи с началом очередного витка агрессии против нашего государства.

«До последнего не верил, да и весь мир, наверное, тоже не верил, что в XXI веке можно вот так взять и напасть на мирную страну под какими-то вымышленными предлогами. Это просто безумие.

Многие покинули свои дома, родные города — жизнь миллионов людей изменилась. Моя жизнь тоже не то, что было раньше. Слава Богу, я жив и здоров.

Да, у меня забрали мое любимое дело, любимую работу, однако это ничто по сравнению с бедами других украинцев. Кто потерял близких, у кого больше нет жилья. Во многих городах, в Мариуполе и Харькове, очень тяжелая ситуация.

Мы с ребятами всегда на связи, обсуждаем все происходящее. Радует, что все живы и невредимы. Стараемся помогать, если кому-то нужно, делиться, страховать. Это нас еще больше объединило.

Как мы можем помочь во время войны? Думаю, в первую очередь, информационно: в соцсетях выражать свое мнение, показывать правду, чтобы люди в разных странах понимали реалии этой войны, знали, что происходит в Украине на самом деле.

Кто имеет возможность, тот должен помогать финансово, оказывать гуманитарную помощь. И, конечно же, все мы сегодня должны поблагодарить наших защитников — бойцов ВСУ, терробороны. Восхищаемся их мужеством! Они – настоящие герои всей нации!

Мы — украинцы, мы никогда не сдадимся, не будем жить по чужим, насильственно насаждаемым правилам. Хочется, чтобы это все быстрее кончилось. Тогда мы снова построим наши города и будем жить мирной, счастливой жизнью», — сказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко перешел в «Шахтер» летом 2018 года из львовских «Карпат», однако за это время сыграл всего восемь матчей.