Лига конференций. Разгром от ПСВ, успех Марселя (обновляется)

В четверг, 18 марта в Европе проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
«Базель» - «Марсель» - 1:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Ндойе 63 – Ундер 74, Ронжье 90+3
«Копенгаген» - ПСВ – 0:4 (первый матч – 4:4)
Голы: Зехави 10, 79, Гётце 38, Мандуэке 90+1
«Ренн» - «Лестер» - 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Буриго 8, Тэт 76 – Фофана 51
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.