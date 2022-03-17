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Базель
1 : 2
Марсель
17.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига конференций. Разгром от ПСВ, успех Марселя (обновляется)

Проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций

  • 17.03.2022 22:16
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Лига конференций. Разгром от ПСВ, успех Марселя (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 марта в Европе проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

«Базель» - «Марсель» - 1:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Ндойе 63 – Ундер 74, Ронжье 90+3

«Копенгаген» - ПСВ – 0:4 (первый матч – 4:4)
Голы: Зехави 10, 79, Гётце 38, Мандуэке 90+1

«Ренн» - «Лестер» - 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Буриго 8, Тэт 76 – Фофана 51

Источник — Sport.ua

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