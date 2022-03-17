Лига Европы. Барселона и Аталанта идут дальше, Монако вылетел (обновляется)

В четверг, 17 марта проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Аталанта» Руслана Малиновского повторно обыграла «Байер» и вышла в четвертьфинал.
Результаты других матчей:
«Галатасарай» - «Барселона» - 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Маркао 28 – Педри 37, Обамеянг 50
«Монако» - «Брага» - 1:1 (первый матч – 1:3)
Голы: Дисаси 90 – Руис 20
«Црвена Звезда» - «Рейнджерс» - 2:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Иванич 10, Эль Фарду 90+3 – Кент 56
Источник — Sport.ua
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