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Роналду рискует впервые за 16 лет может остаться без трофея за сезон

В «Ман Юнайтед» у португальца не совсем получается

  • 16.03.2022 11:10
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Роналду рискует впервые за 16 лет может остаться без трофея за сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (0:1) и по сумме двух матчей покинул турнир.

Форвард МЮ Криштиану Роналду может провести клубный сезон без трофея впервые за 16 лет.

В Аглийской Премьер-лиге манкунианцы занимают пятое место с 50 очками после 29 туров, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 20 баллов.

Роналду выигрывал клубные трофеи с 2006-го. Тогда португалец в составе «Манчестер Юнайтед» впервые завоевал Кубок лиги. В сезоне-2010/2011 Роналду перешёл в «Реал Мадрид», где провёл восемь сезонов. Также португальский нападающий играл в «Ювентусе» три года перед возвращением в «Юнайтед» (летом 2021-го)

 

Источник — Sport.ua

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