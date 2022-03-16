Роналду рискует впервые за 16 лет может остаться без трофея за сезон

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (0:1) и по сумме двух матчей покинул турнир.

Форвард МЮ Криштиану Роналду может провести клубный сезон без трофея впервые за 16 лет.

В Аглийской Премьер-лиге манкунианцы занимают пятое место с 50 очками после 29 туров, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 20 баллов.

Роналду выигрывал клубные трофеи с 2006-го. Тогда португалец в составе «Манчестер Юнайтед» впервые завоевал Кубок лиги. В сезоне-2010/2011 Роналду перешёл в «Реал Мадрид», где провёл восемь сезонов. Также португальский нападающий играл в «Ювентусе» три года перед возвращением в «Юнайтед» (летом 2021-го)