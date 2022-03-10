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Витесс
0 : 1
Рома
10.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига конференций. Победа Ромы, разгром от Фейеноорда (обновляется)

Проходят матчи 1/8 финала Лиги конференций

  • 10.03.2022 21:42
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Лига конференций. Победа Ромы, разгром от Фейеноорда (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Оливейра

Сегодня в Европе проходят первые матчи стадии 1/8 финала Лиги конференций.

«Витесс» - «Рома» – 0:1
Гол: Оливейра 45+1
Удаление: Оливейра 79

ПАОК – «Гент» – 1:0
Гол: Куртич 58

«Партизан» - «Фейеноорд» – 2:5
Голы: Натхо 13, Йович 46 – Торнстра 20, 77, Дессерс 52, Гертрюйда 64, Синистерра 71

«Славия» - ЛАСК – 4:1
Голы: Сор 3, 29, Олайинка 83, Траоре 85 – Балич 67

Еще 4 матча начнутся в 22:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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