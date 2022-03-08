ОФИЦИАЛЬНО. России не будет на чемпионате мира-2022 по футболу

Национальная сборная России по футболу не сможет выступить на чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре.
Россиянам, которые устроили геноцид украинскому народу полномасштабной войной, засчитано техническое поражение в противостоянии с Польшей.
В финале стыкового плей-офф поляки сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.
Источник — ФИФА
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