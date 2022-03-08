Насьонал пригласил Де Пену тренироваться с основным составом

29-летний полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена может продолжить карьеру в Уругвае. «Насьонал» пригласил Де Пену потренироваться с основным составом.
Де Пена после начала вторжения россии в Украину покинул Киев, отправившись в Уругвай.
Была информация, что ФИФА и УЕФА откроют трансферное окно для украинских клубов.
Ранее Карлос Де Пена сказал, что больше никогда не вернется в Украину.
Источник — El Pais
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