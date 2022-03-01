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ВИДЕО. Огненная речь президента Ингульца по поводу войны

Александр Поворознюк восхищен Президентом Украины

  • 01.03.2022 05:56
  • 733 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Огненная речь президента Ингульца по поводу войны
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал эмоциональную речь по поводу войны в Украине:

«Хочу обратиться в это время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Вова, *баш их, а мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.

Большое уважение за то, что ты единственный сумел объединить людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию. Спасибо. Слава Украине!».

Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 01.03.2022 06:11
    0
    коротко
    ёмко
    понятно
    Слава Україні !!!
    Ссылка
    online
    Sukiyaki, 01.03.2022 06:08
    0
    Так и есть
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