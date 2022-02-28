Англия отказались от игры против российских команд на всех уровнях

Футбольная ассоциация Англии заявила, что из-за нападения России на Украину английские сборные не будут играть матчи со сборными России на всех уровнях.
«Мы солидарны с Украиной и всецело осуждаем зверства, совершенные российскими лидерами. FA может подтвердить, что мы не будем играть против России на всех международных соревнованиях в обозримом будущем. Это включает любой потенциальный матч на взрослом уровне, среди возрастных категорий или в парафутболе», – гласит заявление Футбольной ассоциации Англии.
Источник — Twitter
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