Англия отказались от игры против российских команд на всех уровнях

Решение принято в связи с вторжением российских войск в Украину.

  • 28.02.2022 05:25
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Англия отказались от игры против российских команд на всех уровнях
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии заявила, что из-за нападения России на Украину английские сборные не будут играть матчи со сборными России на всех уровнях.
 
«Мы солидарны с Украиной и всецело осуждаем зверства, совершенные российскими лидерами. FA может подтвердить, что мы не будем играть против России на всех международных соревнованиях в обозримом будущем. Это включает любой потенциальный матч на взрослом уровне, среди возрастных категорий или в парафутболе», – гласит заявление Футбольной ассоциации Англии.   

Источник — Twitter

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