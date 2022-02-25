Игорь ПЛАСТУН: «Русские вместе со своим кораблем пойдут на х**»

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун прокомментировал атаку российских войск на остров Змеиный.



«Герои! Вас никто и никогда не забудет. А в один день, они действительно вместе со своим кораблем пойдут на х**», – написал Пластун в инстаграме.



Отметим, что украинские пограничники на требование российского корабля сложить оружие и сдаться послали его на х**, но все погибли.