Игорь ПЛАСТУН: «Русские вместе со своим кораблем пойдут на х**»

Украинский футболист – о героических пограничниках

  • 25.02.2022 11:36
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Игорь ПЛАСТУН: «Русские вместе со своим кораблем пойдут на х**»
© ФК Мальме. Игорь Пластун

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун прокомментировал атаку российских войск на остров Змеиный.  
 
«Герои! Вас никто и никогда не забудет. А в один день, они действительно вместе со своим кораблем пойдут на х**», – написал Пластун в инстаграме.
 
Отметим, что украинские пограничники на требование российского корабля сложить оружие и сдаться послали его на х**, но все погибли.

Источник — Instagram

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